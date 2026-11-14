PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha aggiunto tre siti all’elenco del patrimonio geologico dell’Unione internazionale delle scienze geologiche (IUGS), portando il totale nazionale a 13, secondo quanto annunciato oggi.

I nuovi siti selezionati sono il sito di fossili di dinosauri del Giurassico medio di Yunyang, nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing; la faglia di Xianshuihe, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan; e la cintura metamorfica ad altissima pressione di Dabie del Triassico, nella provincia orientale cinese dell’Anhui.

Nel sito di Yunyang sono stati recentemente scoperti fossili di dinosauri del Giurassico medio appartenenti a 19 famiglie, 12 ordini e 6 classi, colmando un’importante lacuna nell’evoluzione dei dinosauri, ha affermato l’IUGS. L’organizzazione ha aggiunto che questo sito, che copre l’intero Giurassico medio, ha restituito fossili di 11 specie di dinosauri e comprende la più grande parete al mondo di fossili del Giurassico conservati in situ.

La faglia di Xianshuihe, sul margine orientale dell’altopiano Qinghai-Tibet, è tra le faglie intracontinentali più attive al mondo e offre un eccezionale laboratorio naturale, facilmente accessibile, per studiare la deformazione continentale attiva, i processi di fagliazione e la pericolosità sismica, ha affermato l’organizzazione.

Il sito dei monti Dabie è la cintura metamorfica ad altissima pressione più grande, più estesa e meglio conservata della Terra. La regione è un laboratorio naturale unico per studiare la subduzione, l’esumazione e le interazioni profonde tra fluidi e rocce, fornendo prove fondamentali per far avanzare la teoria della tettonica a placche, secondo l’IUGS.

Zhang Jianping, vicepresidente della Commissione internazionale per il patrimonio geologico dell’IUGS e professore all’Università cinese di geoscienze di Pechino, ha affermato che i siti del patrimonio geologico sono luoghi di rilevanza internazionale che conservano caratteristiche o processi geologici fondamentali.

Possono fungere da standard di riferimento globali o rivestire un’importanza eccezionale nella storia delle geoscienze, riflettendo il massimo valore scientifico e i più elevati standard di ricerca a livello internazionale, nonché una protezione efficace, ha aggiunto.

L’elenco viene annunciato in più tornate dal 2022. La Cina ha avuto sette siti selezionati nella prima tornata e tre nella seconda. Con le ultime aggiunte, conta 13 siti ed è tra i Paesi con il maggior numero di siti del patrimonio geologico inseriti nell’elenco.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).