Malta, da gennaio aumentano le tariffe per i cittadini extra Ue

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Dal prossimo 1° gennaio entreranno in vigore a Malta significativi aumenti delle tariffe governative a carico dei cittadini di Paesi terzi, nell’ambito delle misure previste dalla legge di attuazione del Budget 2027.

Le modifiche, contenute nel disegno di legge presentato dal ministro delle Finanze Clyde Caruana, prevedono rincari per diverse procedure amministrative, con aumenti che in alcuni casi raggiungono 16 volte gli importi attuali. Tra le categorie maggiormente interessate figurano gli studenti internazionali.

Il costo del visto per studio di lunga durata salirà da 100 a 300 euro per la procedura standard e da 150 a 400 euro per quella estesa. Il permesso di soggiorno passerà invece da 50 a 500 euro, mentre il rinnovo costerà 150 euro. Gli studenti dovranno inoltre versare un contributo annuale di 400 euro per le infrastrutture.

Le spese governative complessive raggiungeranno così un minimo di circa 1.200 euro, rispetto agli attuali 200 euro. Aumenteranno anche i costi per le procedure di ricongiungimento familiare, che passeranno da 50 a 800 euro.

La stessa tariffa sarà applicata alle domande di permesso di soggiorno presentate dai cittadini extra-Ue partner di residenti maltesi. Raddoppieranno inoltre, passando da 500 a 1.000 euro, i costi per le richieste di residenza di lungo periodo. Le nuove disposizioni introducono anche un contributo mensile di 83 euro per i cittadini extra-Ue titolari di una patente di guida maltese.

Per i datori di lavoro che intendono assumere nuovi lavoratori stranieri, la tariffa amministrativa per le relative domande aumenterà di 200 euro, raggiungendo gli 800 euro.

Il ministro Caruana ha difeso le misure, sostenendo che l’obiettivo è ridurre la dipendenza di Malta dalla manodopera straniera e incentivare le imprese a investire maggiormente in tecnologia e capitale produttivo. Le decisioni hanno tuttavia suscitato critiche da parte delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, preoccupate per le conseguenze sui lavoratori e sulle aziende.

La TCN Alliance ha definito le misure “uno schiaffo in faccia” a migliaia di lavoratori stranieri già alle prese con l’aumento del costo della vita. La Camera di commercio maltese ha osservato che l’incremento dei costi dei permessi potrebbe scoraggiare le imprese dall’assumere lavoratori stranieri.

-Foto www.pexels.com-

(ITALPRESS).