COP31, l’Algeria punta a ridurre le emissioni di gas serra del 14% entro il 2035

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’Algeria punta a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 14% entro il 2035, con risorse finanziarie nazionali, e si dichiara pronta a portare l’obiettivo al 31% qualora disponga del sostegno internazionale. Lo ha affermato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune in un messaggio rivolto ai partecipanti al vertice dei leader della 31esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31), in corso ad Antalya, in Turchia, letto dal primo ministro Sifi Ghrieb.

Nel suo intervento, Tebboune ha sottolineato che il cambiamento climatico rappresenta già una realtà per l’Algeria, caratterizzata da fenomeni di desertificazione, ricorrenti ondate di siccità e un aumento degli incendi boschivi, con conseguenze dirette sulla sicurezza idrica e alimentare del Paese. Il presidente ha evidenziato che l’obiettivo di riduzione delle emissioni è inserito nel contributo determinato a livello nazionale presentato dall’Algeria, precisando che il traguardo del 14% sarà finanziato interamente con risorse interne, mentre quello del 31% dipenderà dalla disponibilità di sostegno internazionale.

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