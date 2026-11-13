Israele, Eisenkot “Progressi sulla formazione del governo. Netanyahu alimenta il razzismo verso gli arabi”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Stiamo progredendo nei colloqui con i partner e parallelamente stiamo lavorando per vagliare tutte le possibilità, al fine di formare in ogni modo un governo stabile guidato da me. Non c’è altra alternativa”. Così su X il premier incaricato israeliano, Gadi Eisenkot. Il leader di Yashar ha aggiunto: “Settimane complesse e importanti ci attendono. Sono determinato a superare ogni difficoltà e sfida per formare un governo e riportare Israele in acque sicure. Come al solito, questi sforzi saranno accompagnati da molte manovre e bugie come parte del tentativo di sabotare la formazione del governo”.

“I cittadini arabi di Israele costituiscono il 21% della popolazione generale. Dall’inizio della campagna elettorale, subiscono una campagna di delegittimazione razzista e violenta alimentata dal primo ministro uscente (Netanyahu) e dal suo entourage per motivi politici. Il primo ministro di Israele è il primo ministro di tutti i cittadini, anche di coloro che non hanno votato per lui”. “I cittadini arabi di Israele sono parte della storia israeliana. Il tentativo di emarginarli e di gettare fango su di loro è un atto anti-statale che umilia la Dichiarazione d’Indipendenza e i valori di cui andiamo fieri come Stato ebraico-democratico”, ha proseguito. Nel messaggio Eisenkot è intervenuto sull’incontro di ieri con Netanyahu. “La situazione della sicurezza, così come quella interna, richiede una supervisione stretta del governo in questo periodo di transizione sensibile. Ho chiarito che non permetterò alcuna mancanza di supervisione”, ha affermato. “Per me, la sicurezza di Israele è al di sopra di ogni altra considerazione e non deve mai essere usata per accumulare vantaggi politici. Questa è anche la mia aspettativa da parte di tutti i titolari di carica”, ha concluso.

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