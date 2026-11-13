Il Governo ucraino “Ancora interruzioni su Starshield”. La replica di SpaceX: “Falso”

ROMA (ITALPRESS) – Il governo ucraino ha chiesto al Pentagono e a SpaceX di fornire spiegazioni in merito a nuove restrizioni che, a suo dire, stanno compromettendo il sistema satellitare Starshield, utilizzato dalle forze armate di Kiev per intercettare i droni russi. Secondo quanto riporta Axios, si tratta della seconda volta, nelle ultime settimane, che l’Ucraina segnala problemi di funzionamento del sistema sviluppato da SpaceX, l’azienda di Elon Musk.

Starshield è la versione militare del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. “È falso. Non c’è stato alcun cambiamento”, la replica di SpaceX, interpellata da Axios.

Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato di essere stato informato dal ministro della Difesa e dal comandante delle forze armate circa “significative interruzioni nel funzionamento di Starshield” lungo l’intera linea del fronte e nelle aree dell’Ucraina sotto occupazione russa.

“I militari ucraini hanno già esaminato la situazione: non si tratta di errori casuali, ma di limitazioni sistematiche della velocità”, ha scritto Zelensky su X. “Stiamo cercando di chiarire tutti i dettagli con la parte americana”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).