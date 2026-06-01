Cina: Pechino, trasformazione urbana nel centro amministrativo (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 29 maggio 2026, mostra una veduta del Centro amministrativo municipale di Beijing, capitale della Cina. Dal 2016 al 2026, il Centro amministrativo municipale di Beijing celebra un decennio di pianificazione e sviluppo. Negli ultimi dieci anni ha vissuto una notevole trasformazione, diventando una vivace area moderna.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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