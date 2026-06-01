La Regione Sardegna individua i Centri di Riferimento per la sorveglianza dell’Ebola

CAGLIARI (ITALPRESS) – Ai sensi dell’ordinanza del Ministro della Salute “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da Virus Ebola (MVE) del 29 maggio 2026, l’Assessorato regionale della Sanità rende noto l’elenco dei Centri di Riferimento (Dipartimenti e Servizi igiene e Sanità pubblica) per la malattia Ebola in Sardegna. Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) Asl Gallura; Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) Malattie infettive Asl Cagliari; Servizio igiene pubblica, Asl Cagliari; Servizio igiene pubblica Asl Medio Campidano; Servizio igiene pubblica, Asl Oristano; Servizio igiene pubblica, Asl Carbonia; Servizio igiene pubblica, Asl Nuoro; Servizio igiene pubblica, Asl Ogliastra; Servizio igiene pubblica, Asl Sassari; Dipartimento di prevenzione, Asl Sassari; Dipartimento di prevenzione, area medica, Asl Gallura; Dipartimento di prevenzione, Asl Nuoro; Dipartimento di prevenzione, Asl Oristano; Dipartimento di prevenzione, Asl Carbonia; Dipartimento di prevenzione, Asl Cagliari; Dipartimento di prevenzione, Asl Sanluri; Dipartimento di prevenzione, Asl Ogliastra.

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