TORINO (ITALPRESS) – Si conferma anche nel mese di maggio la tendenza positiva di Stellantis in Italia: il Gruppo che fa capo al CEO Antonio Filosa è infatti cresciuto per il quinto mese consecutivo con una percentuale superiore a quella del mercato complessivo. E’ quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni (compresa Leapmotor) elaborati da Dataforce. Nella classifica delle auto più vendute, Stellantis conferma tre macchine nelle prime quattro posizioni: al primo posto Fiat Pandina, seguita da Leapmotor T03 al terzo e Jeep Avenger al quarto.

Con 43.426 registrazioni nello scorso mese di maggio, i Brand commercializzati in Italia, coordinati dalla Managing Director Antonella Bruno, hanno ottenuto una crescita complessiva del 9,9% rispetto all’intero mercato nazionale che è cresciuto del 7,6% e ha registrato 150.096 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis è stata del 28,9%, in crescita dello 0,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Particolarmente significativo il risultato ottenuto nel canale dei privati, dove Stellantis è cresciuto nei volumi del 52%, così come la quota è cresciuta dal 20,8% del maggio 2025 al 27,3% dello scorso mese di maggio.

Il Gruppo Stellantis, e in particolare il marchio FIAT, quindi, rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture.

E lo fanno anche nel cumulato del 2026 dove Stellantis ha registrato 250.018 immatricolazioni, con una crescita del 14,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La quota ottenuta da Stellantis nei primi cinque mesi di quest’anno è stata del 31,6, in crescita dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per quanto riguarda FIAT, è alla guida del mercato a maggio e nel risultato cumulato dell’anno, rispettivamente con 15.171 e 92.769 immatricolazioni pari al 10,1% e 11,7% di quota in crescita di 1,6 e 1,8 punti percentuali rispetto ai risultati dello scorso anno. Buono il risultato anche nel canale di vendite a “Privati” a maggio con la quota del 10,6%, leader anche in questo segmento di mercato.

Pandina Hybrid è la vettura nettamente più venduta in Italia, con 8.977 immatricolazioni a maggio e insieme alle 2.050 unità immatricolate di 500, FIAT domina il segmento A delle city-car con oltre il 50% di quota. In crescita costante anche Grande Panda, che chiude i primi cinque mesi dell’anno con 19.870 immatricolazioni che la posizionano al terzo posto tra le auto più vendute in Italia e al primo posto nel segmento B berline.

Particolarmente significativo, tra i vari marchi, anche il risultato ottenuto da Leapmotor, il brand attivo in Italia attraverso la joint venture Leapmotor International che fa capo a Stellantis. Secondo le elaborazioni Dataforce, Leapmotor ha chiuso il mese con 4.765 immatricolazioni, in aumento del +1.278% rispetto a maggio 2025, confermandosi come il brand con la più alta crescita anno su anno dell’intero mercato. Il risultato più significativo arriva dal comparto BEV, dove Leapmotor si conferma il leader di mercato con una quota del 34,5%, nuovo record, che sale al 48% nel canale privati, assicurando al brand la prima posizione assoluta nel mercato elettrico italiano.

A trainare le performance del mese è stata la T03, che si è confermata l’auto elettrica più venduta in Italia.

Nel mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional si conferma leader in Italia a maggio e nei primi 5 mesi dell’anno, rispettivamente con 3.628 e 19.501 immatricolazioni pari al 23,3% e al 24,9% di quota di mercato.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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