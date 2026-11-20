SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il vertice Cina-Russia-Stati Uniti è stato il primo incontro in assoluto di persona tra i capi di Stato dei tre Paesi, riveste grande importanza e avrà ripercussioni di vasta portata. Lo ha dichiarato ieri il ministro cinese degli Esteri Wang Yi, definendolo un evento epocale destinato a entrare nella storia.

Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con la stampa dopo la 33esima Riunione dei leader economici della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC), tenutasi a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

L’incontro tra il presidente cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump ha portato al raggiungimento di importanti intese. La Dichiarazione dei capi di Stato di Cina, Russia e Stati Uniti per la pace, rilasciata al termine dell’incontro, è fondamentale per affrontare le sfide globali e mantenere la pace e la stabilità nel mondo, ha affermato Wang. “Si potrebbe certamente definirlo un vertice per la pace”.

Sottolineando che i massimi leader dei tre Paesi hanno scambiato opinioni sulla situazione internazionale e sulle sfide globali, Wang ha affermato che il vertice ha trasmesso un messaggio positivo al mondo.

Definendo l’incontro “storico”, secondo Wang l’evento ha creato un modello di interazione tra le grandi potenze nella nuova era e ha rappresentato un ulteriore passo avanti nell’instaurazione di un nuovo tipo di relazioni tra le grandi potenze. Si è trattato infatti di un’iniziativa pionieristica di grande rilievo nella storia delle relazioni internazionali, ha aggiunto.

È stato anche un incontro di riferimento che ha dimostrato il senso di responsabilità delle grandi potenze, ha osservato Wang. Esprimendo di persona le rispettive intenzioni strategiche, i tre leader hanno concordato di prevenire conflitti e scontri e di creare un modello di relazioni tra le grandi potenze caratterizzato da coesistenza pacifica, stabilità generale e sviluppo equilibrato.

“Questo non è positivo soltanto per i tre Paesi, ma porta benefici al mondo intero”, ha concluso Wang.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).