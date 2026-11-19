ROMA (ITALPRESS) – “Cerchiamo di dare il nostro contributo riguardo alla guerra tra Russia e Ucraina. Vorremmo vederla finire. Credo di poter parlare a nome di entrambi, senz’altro”. Così, a margine dei colloqui bilaterali con il presidente cinese Xi Jinping a Shenzhen, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel corso dell’incontro bilaterale Trump ha insistito sulle prospettive di collaborazione commerciale tra Washington e Pechino. Rivolgendosi a Xi, Trump ha infine definito il rapporto tra i due leader “speciale”, aggiungendo: “Credo che finché saremo io e te a gestire le cose, non avremo mai problemi”. Secondo Trump, inoltre, Stati Uniti e Cina hanno interesse a garantire che le materie energetiche “passino attraverso lo Stretto di Hormuz” e che “l’Iran non possa dotarsi di armi nucleari. Entrambi ne siamo fermamente convinti”. Vi sono “molti altri ambiti di potenziale cooperazione” da discutere con Xi, ha sottolineato.

INCONTRO PUTIN-TRUMP ANDATO BENE, UCRAINA AL CENTRO

E’ durato circa 40 minuti l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente russo Vladimir Putin a Shenzhen, a margine del vertice della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico. Nessuna dichiarazione ufficiale al termine dei colloqui ma, secondo quanto riferito dai media russi, i due leader hanno discusso delle questioni relative alla risoluzione del conflitto ucraino e alle relazioni bilaterali. Si è trattato di un incontro preparatorio in vista del vertice trilaterale tra Russia, Cina e Stati Uniti; non ci sono state dichiarazioni particolarmente importanti ma, secondo quanto riferito dal Cremlino, è stato “un buon incontro”. “Il tema dell’Ucraina è stato, si potrebbe dire, il fulcro della discussione“, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, sottolineando che Putin ha lasciato l’incontro di “ottimo umore”.

– foto IPA Agency –

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