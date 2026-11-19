CAGLIARI (ITALPRESS) – È stato sottoscritto e presentato questa mattina negli uffici dell’Assessorato del Lavoro a Cagliari l’accordo di collaborazione tra l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e la Guardia di finanza.

L’intesa, siglata dal Direttore Generale dell’ASPAL Luca Mereu e dal Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone, Comandante Regionale Sardegna della Guardia di finanza, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027.

L’accordo sancisce la collaborazione istituzionale gratuita per informare e orientare i giovani cittadini sardi su come partecipare ai bandi di concorso e ai percorsi di carriera nella Guardia di Finanza, rafforzando contestualmente la rete territoriale dei servizi per il lavoro.

L’intera iniziativa si inserisce nel quadro del Programma GOL, con particolare riferimento a una sempre crescente attenzione rivolta alla presa in carico personalizzata dell’utenza dei 44 Centri per l’impiego sparsi sul territorio dell’Isola e al rafforzamento delle sinergie di sistema pubblico-privato, volte alla promozione dell’occupazione e dell’occupabilità e allo sviluppo del territorio.

La collaborazione istituzionale è gratuita e non prevede oneri economici per le parti.

Nei mesi e nelle settimane scorse sono stati sottoscritti accordi analoghi con i corpi di Esercito e Polizia penitenziaria. Presto si aggiungeranno anche Marina Militare e Aeronautica.

“Oggi firmiamo un ulteriore accordo con la Guardia di finanza – ha commentato l’assessora del Lavoro Desirè Manca – . Sono convinta che funzionerà per l’attività di informazione e orientamento di molti giovani sardi per un percorso di scelta volontaria. L’istituzione regionale crede fortemente nel ruolo e nei valori della Guardia di finanza quindi sono molto contenta della firma di questo accordo”, ha commentato l’assessora Desirè Manca.

“Con questo accordo – ha commentato il Direttore Generale dell’ASPAL Luca Mereu – rafforziamo il ruolo dei Centri per l’Impiego come punti di riferimento per l’orientamento professionale, offrendo ai giovani nuove occasioni per conoscere da vicino le opportunità di carriera nella Guardia di finanza. L’obiettivo dell’Aspal è accompagnare le persone verso scelte consapevoli, mettendo a disposizione informazioni, strumenti e servizi per orientarsi nel mondo del lavoro”, ha concluso il dg Mereu.

“La collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l’ASPAL – ha dichiarato il Comandante Regionale Sardegna, Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone – consentirà di raggiungere una platea sempre più ampia e diversificata: dai giovani che, concluso il percorso di studi, desiderano entrare a far parte della Guardia di finanza, a coloro che, già in possesso di competenze altamente specialistiche, intendono mettere la propria preparazione al servizio delle istituzioni e della collettività. Le sfide che attendono il Corpo richiedono professionalità qualificate, capacità di innovazione e competenze multidisciplinari, indispensabili per affrontare scenari in continua evoluzione. Entrare nella Guardia di finanza significa scegliere una professione che coniuga preparazione, responsabilità e spirito di servizio, offrendo la possibilità di operare in settori molto diversi tra loro, accomunati dall’obiettivo di tutelare la legalità e gli interessi del Paese e dell’Unione europea. È questa pluralità di funzioni e specializzazioni che desideriamo far conoscere ai giovani, affinché possano scoprire nella Guardia di finanza non soltanto un’opportunità professionale, ma anche la possibilità di mettere le proprie capacità al servizio della comunità, contribuendo concretamente alla legalità, alla sicurezza economico-finanziaria e al futuro del Paese”, ha concluso il Generale Cardone.

-Foto Regione Sardegna-

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