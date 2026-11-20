ROMA (ITALPRESS) – L’unità di architettura e pianificazione urbana del comitato per la ricostruzione di Al-Sabri e del centro di Bengasi ha incontrato i rappresentanti della società cinese CSCEC. Secondo quanto reso noto dal Fondo di Sviluppo e Ricostruzione della Libia in un comunicato su Facebook, l’incontro ha esaminato i progetti in corso e le opere già avviate nelle aree interessate. I rappresentanti della società hanno presentato proposte per contribuire ai lavori di ricostruzione e allo sviluppo delle infrastrutture. L’iniziativa rientra negli sforzi per rafforzare la cooperazione con le aziende internazionali specializzate, condividere competenze tecniche e individuare soluzioni che rispettino l’identità architettonica della città.

– foto di repertorio IPA Agency –

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