ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha incontrato questa mattina, presso la sede del Ministero, a Roma, il Ministro della Salute dell’Arabia Saudita, Fahad Abdulrahman AlJalajel. Prevenzione, longevità, innovazione tecnologica, stili di vita, approccio One Health, le trasformazioni in corso dei sistemi sanitari e la loro sostenibilità sono alcuni dei temi discussi nell’ambito dell’incontro, che ha messo al centro il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi.

Il Ministro della Salute Schillaci, nel corso della bilaterale, ha illustrato, fra l’altro, le innovazioni che l’Italia sta introducendo nella telemedicina e nell’ambito dell’assistenza territoriale dei pazienti, con particolare riferimento alle Case e agli Ospedali della Comunità finanziati attraverso il PNRR. L’obiettivo, del nuovo sistema, ha sottolineato, è quello di assicurare continuità tra ospedale, territorio e domicilio, soprattutto per anziani e pazienti cronici, e di offrire un nuovo punto di accesso alla sanità ancora più vicino ai cittadini.

I Ministri si sono confrontati sulle sfide comuni per la sostenibilità dei sistemi sanitari, con particolare attenzione alla prevenzione, al rafforzamento dell’assistenza territoriale e alla continuità delle cure. L’incontro ha affrontato anche il ruolo della sanità digitale e dell’intelligenza artificiale come strumenti per migliorare l’accesso ai servizi e la loro qualità. Il colloquio ha toccato, poi, il tema della sicurezza sanitaria globale, con un focus sulla preparazione alle emergenze sanitarie e sul contrasto all’antimicrobico-resistenza. Schillaci ha ribadito la disponibilità dell’Italia a sviluppare piani d’azione congiunti su prevenzione e sanità digitale, in ambito farmaceutico, nei campi della ricerca e della sicurezza sanitaria.

-Foto ufficio stampa Ministero della Salute-

(ITALPRESS).