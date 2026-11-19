LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si conferma tra le economie più dinamiche dell’Unione europea per i prossimi due anni, con una crescita economica prevista al 3,8% nel 2028. È quanto emerge dalle previsioni economiche d’autunno 2026 della Commissione europea.
Nel 2027 il Pil maltese dovrebbe aumentare del 3,5%, un dato inferiore soltanto a quello dell’Irlanda, per la quale è prevista una crescita del 3,9%. Nel 2028, invece, Malta dovrebbe conquistare il primo posto nella classifica europea per crescita economica. Il Paese si distingue anche sul fronte dell’occupazione.
Il tasso di disoccupazione è infatti previsto stabile al 3,1% per tutto il periodo preso in esame, il livello più basso nell’intera Unione europea. Il deficit pubblico dovrebbe mantenersi al 2,8% del Pil dal 2026 al 2028, consentendo a Malta di rispettare i parametri fiscali europei, che fissano al 3% del Pil il limite massimo per il disavanzo pubblico.
La nuova stima risulta tuttavia superiore a quella inizialmente presentata a maggio dal ministro delle Finanze, Clyde Caruana.
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