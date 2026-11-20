LAS VEGAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La seconda sessione di prove libere a Las Vegas, nonostante le condizioni insidiose di una pista bagnata, ha permesso ai piloti di percorrere diversi chilometri. Sia la Full Wet sia la Intermediate sono state ampiamente utilizzate da tutto lo schieramento. George Russell è stato il più veloce della giornata con un tempo di 1:47.272 su Intermediate. Il secondo miglior crono è stato ottenuto da Pierre Gasly in 1:47.343, mentre Charles Leclerc ha chiuso terzo in 1:47.605. Il pilota della Ferrari è stato anche quello che ha completato il maggior numero di giri, per un totale di 26 tornate. Leclerc ha inizialmente percorso nove giri con la Full Wet prima di passare a un set di Intermedie, con il quale ha completato altri 17 giri. A eccezione di Pierre Gasly, Franco Colapinto e Valtteri Bottas, tutti i piloti sono scesi in pista nelle FP2 con la gomma da bagnato estremo all’inizio della sessione, prima di cambiarle con le Intermedie. I tre citati hanno invece utilizzato esclusivamente la Intermediate per tutta la seconda ora. All’inizio della sessione era presente una leggera pioggia che, con il passare del tempo, ha smesso di cadere, favorendo il progressivo asciugarsi della pista. La temperatura dell’aria è scesa fino a 11 °C, mentre quella dell’asfalto è rimasta attorno ai 15 °C, valori molto simili a quelli registrati durante le FP1.

Nella prima ora, disputata sotto la pioggia, i piloti hanno trascorso poco tempo in pista. Nessuno ha fatto segnare un tempo, ma i due piloti dell’Alpine sono stati quelli che hanno completato il maggior numero di giri, con tre tornate ciascuno. Tutti i piloti hanno utilizzato esclusivamente pneumatici Full Wet nelle FP1, completando complessivamente un numero molto limitato di giri. “Le condizioni della pista oggi hanno limitato il lavoro delle scuderie e reso le sessioni poco utili in vista del resto del fine settimana. Durante FP1 la quantità di acqua presente sull’asfalto ha portato le squadre a completare soltanto gli installation lap – spiega Simone Berra, Pirelli chief engineer -. Nella seconda sessione la pista è passata gradualmente da bagnata a umida, asciugandosi molto lentamente. In una prima fase sono state utilizzate le Full Wet, prima del passaggio alle Intermedie. Entrambi i penumatici da bagnato non hanno evidenziato fenomeni di graining nemmeno durante la fase di crossover. Con il progressivo asciugarsi della traiettoria, l’usura delle Intermedie è inevitabilmente aumentata soprattutto nella parte finale della sessione quando la linea ideale era ormai quasi asciutta”.

“Il passaggio alle slick non è avvenuto perché alcune zone del tracciato erano ancora molto umide, comprese le strisce della segnaletica orizzontale, particolarmente scivolose in queste condizioni, e le basse temperature avrebbero reso difficile portare rapidamente in temperatura gli pneumatici da asciutto – prosegue Berra -. Considerando che le previsioni per qualifiche e gara non indicano rischio di pioggia, il lavoro più significativo inizierà probabilmente domani, quando i team potranno concentrarsi sulla messa a punto delle vetture e raccogliere dati più utili per definire le strategie. Da questo punto di vista, sarà interessante osservare le scelte relative ai set restituiti al termine della giornata, perché potrebbero già fornire le prime indicazioni sugli orientamenti strategici delle squadre per la gara”.

– foto ufficio stampa Pirelli –

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