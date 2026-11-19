IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il giacimento di gas West Mina, situato nel Mediterraneo al largo delle coste egiziane, è entrato in produzione. Il progetto si inserisce nell’ambito della partnership tra la Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), Shell e la Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC).

L’avvio della produzione ha implicato l’entrata in esercizio dei due pozzi del giacimento. Il pozzo West Mina 2 produce 60 milioni di piedi cubi di gas al giorno, mentre il West Mina 1 raggiunge una produzione giornaliera di 100 milioni di piedi cubi.

Il ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse minerarie, Karim Badawi, ha sottolineato che l’avvio della produzione è il risultato di una ripresa degli investimenti nel settore petrolifero e del gas. Secondo le stime, il giacimento West Mina dispone di riserve pari a circa 245 miliardi di piedi cubi di gas e 5 milioni di barili di condensati.

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