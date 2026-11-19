BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un breve colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine della foto di famiglia della riunione dei Volenterosi, nella Cancelleria di Berlino. La premier ha poi scambiato alcune parole con l’inviato statunitense Jared Kushner e con il primo ministro britannico Andy Burnham. È quanto emerge dalle immagini diffuse dal governo tedesco.

L’incontro Ucraina-E3 precede la riunione della Coalizione dei volenterosi, convocata dal cancelliere Friedrich Merz e dedicata al sostegno a Kiev, al percorso negoziale per porre fine alla guerra e alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

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