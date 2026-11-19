ROMA (ITALPRESS) – L’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha ricevuto il Premio Italia Informa 2026. Il riconoscimento, giunto alla sua nona edizione, viene assegnato ogni anno dall’omonimo quotidiano economico-finanziario alle personalità che si distinguono per merito, visione strategica e contributo allo sviluppo del Paese. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala Koch del Senato della Repubblica, alla presenza di rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale, culturale e finanziario.

In questo contesto, il numero uno di Anas è stato premiato per “l’impegno nel rendere la rete stradale italiana non soltanto un sistema di collegamenti, ma un’infrastruttura sempre più sicura, tecnologica e intelligente”. “Alla guida di Anas – si legge ancora nella motivazione – pone al centro sicurezza, innovazione, digitalizzazione, monitoraggio delle opere e sostenibilità, interpretando le infrastrutture come leva strategica per la mobilità e per la competitività del Paese. Inoltre, la presidenza del Comitato nazionale italiano della World Road Association testimonia il valore delle competenze italiane e ne rafforza la proiezione internazionale”.

Nel corso dell’incontro Gemme, oltre a ringraziare l’organizzazione e il personale Anas ogni giorno impegnato su strada, si è soffermato sulle principali sfide che attendono il settore infrastrutturale. In particolare, ha sottolineato il ruolo sempre più centrale della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale: “Grazie a tecnologie avanzate, sensori e sistemi di monitoraggio, stiamo trasformando la strada da semplice infrastruttura fisica a piattaforma intelligente al servizio della sicurezza e della mobilità. Per gli utenti significa ricevere informazioni tempestive su incidenti, ostacoli, condizioni meteo e criticità del traffico; per Anas significa poter prevenire le criticità e intervenire con maggior rapidità. Con oltre 625 chilometri di strade intelligenti già realizzati e l’obiettivo di digitalizzare circa 6.700 chilometri di rete entro il 2032, stiamo costruendo le basi per una mobilità sempre più connessa, sostenibile e sicura”.

L’Ad Gemme ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza della manutenzione e della modernizzazione del patrimonio infrastrutturale. “L’Italia dispone di migliaia di chilometri di strade, ponti, viadotti e gallerie che rappresentano una ricchezza enorme. Abbiamo calcolato che solo sulla nostra rete oltre il 50% dei ponti e viadotti hanno più di cinquant’anni. La vera sfida è preservarne il valore nel tempo e garantirne sicurezza ed efficienza. La manutenzione non può essere considerata una spesa, ma un investimento strategico. Per questo parlo da tempo di un “Piano Marshall della manutenzione”: un programma di interventi diffusi e programmati per rendere le infrastrutture più sicure e resilienti. È un cambiamento strutturale: programmare per tempo significa ridurre i rischi e garantire continuità al servizio”.

-Foto screenshot video Anas-

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