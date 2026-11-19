PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il 16 e 17 novembre 2026 si è svolta a Parigi la settima edizione del Forum Italia-Francia, organizzato dall’Istituto per le Relazioni Economiche Francia-Italia (IREFI), in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Francia. Secondo una nota dell’Ambasciata l’iniziativa, che assume quest’anno un significato particolare nel contesto dell’imminente V anniversario della firma del Trattato del Quirinale, del quale riflette pienamente lo spirito di dialogo e cooperazione rafforzata tra i due Paesi, ha riunito numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, economico e associativo italiani e francesi attorno a tre settori chiave per la sovranità e la competitività europea: la difesa, le infrastrutture dei trasporti e l’energia. I lavori si sono aperti il 16 novembre presso il Senato francese con una sessione dedicata al comparto della Difesa, promossa dalla Vice Presidente della Commissione per gli Affari Internazionali, le Forze Armate e la Difesa del Senato francese, la Senatrice Hélène Conway-Mouret, e dal Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri. Il 17 novembre l’Ambasciata d’Italia ha ospitato il tavolo dedicato alle infrastrutture dei trasporti, aperto dal Vice Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti Edoardo Rixi e dal Ministro dei Traporti francese Philippe Tabarot. La sessione è stata preceduta da un incontro bilaterale tra i due rappresentanti di Governo, che ha permesso di proseguire lo scambio avviato in occasione del Vertice Intergovernativo di Antibes dello scorso giugno affrontando in particolare il tema del potenziamento della connettività frontaliera in ambito stradale, ferroviario e marittimo.

Il terzo tavolo di confronto è stato dedicato al partenariato tra Italia e Francia in materia di energia e si è concentrato sul tema della neutralità tecnologica; sulla sicurezza degli approvvigionamenti; sulla cooperazione tra le filiere industriali dei due Paesi in relazione nella produzione di energia da fonti nucleari; e sul potenziamento delle infrastrutture di connessione elettrica e sulla riforma del mercato elettrico europeo. L’iniziativa ha rappresentato una preziosa occasione per approfondire temi di rilevanza strategica per la cooperazione bilaterale e rafforzare ulteriormente il dialogo e le sinergie tra i principali attori istituzionali ed economici dei due Paesi.

– foto ufficio stampa Ambasciata d’Italia a Parigi –

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