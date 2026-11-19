TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Germania ha annunciato un impegno di 75 milioni di euro a sostegno di nuovi progetti di cooperazione con la Tunisia, destinati a potenziare le infrastrutture delle reti energetiche, migliorare l’approvvigionamento di acqua potabile e promuovere lo sviluppo economico. Lo rende noto un comunicato ufficiale pubblicato dall’ambasciata di Germania in Tunisia, al termine dei negoziati intergovernativi sulla cooperazione allo sviluppo, svoltisi a Tunisi. Tra gli interventi previsti figurano l’ampliamento dell’impianto di desalinizzazione dell’acqua marina sull’isola di Djerba, la modernizzazione delle reti elettriche e il miglioramento dell’accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, con l’obiettivo di favorire la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro. Le nuove risorse si inseriscono nel quadro della cooperazione tedesco-tunisina e mirano a sostenere infrastrutture strategiche e settori fondamentali per lo sviluppo economico del Paese.

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