Cina: l’estuario del fiume Minjiang tappa importante per gli uccelli migratori (1)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei piovanelli tridattili sono stati fotografati nella zona umida dell’estuario del fiume Minjiang, nel distretto di Changle della città di Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 19 aprile 2026. La zona umida rappresenta un’importante area di sosta per gli uccelli migratori lungo la rotta tra l’Asia orientale e l’Australia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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