ROMA (ITALPRESS) – Paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco. Secondo quanto riportato dai media greci, mentre l’aereo sorvolava l’area di Skopje i piloti avrebbero rilevato un danno al motore, decidendo di tornare immediatamente a Salonicco. Durante la fase di discesa, come riporta il sito kathimerini.gr, una parte del motore si sarebbe staccata e avrebbe colpito un finestrino dell’aereo, provocando lievi ferite a un passeggero.

Dopo il segnale di emergenza lanciato dal comandante, all’aeroporto di Salonicco sono stati attivati i protocolli di emergenza. L’aereo è atterrato in sicurezza ed è stato trasferito in un’area dedicata dello scalo. Quattro passeggeri sono stati portati in ospedale a scopo precauzionale. Il sito del quotidiano Ta Nea cita il racconto di una passeggera che avrebbe raccontato di attimi di terrore vissuti a bordo del volo dopo che il finestrino è andato in frantumi.

Secondo quanto riportato da media greci, Ryanair ha dichiarato che il volo da Salonicco a Memmingen è rientrato a Salonicco poco dopo il decollo dopo che un finestrino passeggeri si è staccato in volo. La compagnia ha aggiunto che l’aereo è atterrato normalmente, i passeggeri sono stati riportati al terminal e un passeggero ha richiesto e ricevuto assistenza medica a terra. Un aeromobile sostitutivo è stato predisposto per ridurre i ritardi ed è decollato da Salonicco per Memmingen alle 9.53 ora locale.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).