JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 26 novembre 2026, mostra delle navi mercantili in ingresso nel porto di Yuejin a Jining, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Negli ultimi anni, la città di Jining ha sfruttato la sua posizione strategica lungo il tratto centrale del Gran Canale Pechino-Hangzhou per trasformarsi in un hub del trasporto fluviale nel nord della Cina. La città ha finora inaugurato 33 rotte fluviali per il trasporto di container e cinque rotte nazionali di collegamento a servizio del commercio estero, collegando i mercati del delta del fiume Yangtze e delle regioni Shanxi-Shaanxi-Mongolia Interna e Pechino-Tianjin-Hebei. Da gennaio a ottobre 2026, i porti della città hanno movimentato 114 milioni di tonnellate di merci, con un volume di trasporto di container che ha raggiunto i 532.000 TEU.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)