IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Altri 25 milioni di lire egiziane sono stati donati a sostegno delle famiglie delle vittime e dei feriti dell’incendio divampato sulla tangenziale, nella zona di Al-Warraq, a Giza, nell’ambito delle iniziative di solidarietà per le persone colpite dall’incidente.

Secondo quanto riferito dal portavoce della presidenza del Consiglio dei ministri, Mohamed Adel, Youssef Mansour, del gruppo Mansour per l’industria e la distribuzione, ha donato 15 milioni di lire egiziane, mentre Hussein Al Nowais, presidente del consiglio di amministrazione di AMEA Power, ha contribuito con 10 milioni.

Il primo ministro Mostafa Madbouly ha espresso profondo apprezzamento per le iniziative di solidarietà, ringraziando imprenditori, investitori, organizzazioni della società civile, associazioni e istituzioni per il sostegno alle famiglie delle vittime e ai feriti. Madbouly ha sottolineato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha disposto, fin dalle prime ore successive all’incidente, un rapido intervento del governo a sostegno delle persone colpite e continua a seguire gli sviluppi.

Ha inoltre evidenziato la mobilitazione delle istituzioni pubbliche, della società civile e degli imprenditori, che hanno contribuito a sostenere le vittime e i loro familiari, in un’espressione di solidarietà e responsabilità collettiva.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).