KHARTOUM (SUDAN) (ITALPRESS) – Ventuno civili sono stati uccisi in attacchi attribuiti alle Forze di supporto rapido (RSF) contro diversi villaggi negli Stati del Kordofan occidentale e del Darfur orientale, in Sudan. Secondo quanto riferito da Al Arabiya, sulla base di informazioni diffuse da organizzazioni locali, la Sala di emergenza di Dar Hamar ha denunciato la morte di nove civili in un attacco notturno con droni contro alcuni villaggi a ovest della città di Al-Nahud, nel Kordofan occidentale. Le RSF avrebbero preso di mira la popolazione civile accusandola di sostenere l’esercito sudanese.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).