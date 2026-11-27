LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’economia maltese è cresciuta del 5% nel terzo trimestre del 2026, trainata principalmente dalla domanda interna e dal settore dei servizi. Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (NSO), il prodotto interno lordo (Pil) ha raggiunto i 6,9 miliardi di euro.

Il settore dei servizi ha rappresentato il principale motore dell’espansione economica, contribuendo per 5,3 punti percentuali alla crescita del valore aggiunto lordo. In particolare, i trasporti e i servizi di magazzinaggio hanno registrato un incremento del 13,4%, seguiti dalle attività di informazione e comunicazione (+10,1%) e dai servizi di alloggio e ristorazione (+9,9%). La domanda interna ha contribuito per 6,5 punti percentuali alla crescita, mentre il commercio estero ha segnato meno 1,5 punti. I consumi pubblici sono aumentati dell’11,6%, rispetto a una crescita del 5,9% della spesa delle famiglie.

Gli investimenti hanno registrato un incremento dell’11,7%. Le esportazioni sono cresciute del 3%, mentre le importazioni sono aumentate del 4,9%, incidendo negativamente sul risultato complessivo. I dati rafforzano le preoccupazioni espresse dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui il modello di crescita maltese si starebbe avvicinando ai propri limiti.

L’organismo internazionale ha evidenziato la forte dipendenza del Paese dal turismo, dal gioco online, dai servizi professionali e dalla manodopera straniera. Tra gli ulteriori ostacoli a una crescita sostenibile figurano l’elevata densità abitativa e la persistente carenza di lavoratori.

– Foto Pexels –

(ITALPRESS).