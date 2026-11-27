ROMA (ITALPRESS) – “C’e l’esigenza di rimuovere la paradossale condizione di ampia precarietà che contrassegna il nostro mondo dei ricercatori, un fronte che è quello su cui si gioca il futuro del Paese e anche la sua collaborazione internazionale con prestigio e autorevolezza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della presentazione del Libro Bianco sulla Ricerca che, per il capo dello Stato, “non è soltanto un risultato di ricerca ma anche una pista di lavoro per il futuro”.

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha offerto strumenti e condizioni importanti, molto utili per il lavoro e questo ha contrassegnato anche l’attività che nel Libro Bianco è riversata – ha sottolineato Mattarella -. Adesso si conclude il Piano, non vi saranno più fondi europei nè controlli europei, ma questo non non toglie dall’obbligo di mantenere quella formula felice che ha portato a questi risultati positivi”.

“E’ un’esperienza che è stata di grande utilità, che ha offerto prospettive non soltanto a giovani, ma anche risultati importanti su tanti versanti della vita nazionale – ha concluso il presidente -. Occorre mantenere quel modulo, occorre mantenere l’attitudine che questo ha manifestato di suscitare maggiori efficienze e attività. E, particolmente nel campo della ricerca, questo è fondamentale”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

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