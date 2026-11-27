CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Francesco Agus, ha approvato un intervento straordinario da oltre 2,1 milioni di euro a sostegno delle imprese apistiche della Sardegna colpite dagli eventi climatici che si sono verificati tra il 2021 e il 2025.

La misura, prevista dalla legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026, introduce un contributo economico una tantum per favorire la ripartenza delle aziende di un comparto particolarmente esposto alle conseguenze del cambiamento climatico, che negli ultimi cinque anni ha dovuto affrontare condizioni sempre più difficili per la continuità delle attività produttive. I contributi saranno concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis nel settore agricolo, con un limite massimo complessivo di 50 mila euro per impresa unica nell’arco di tre anni.

“L’apicoltura è il settore agricolo che più di altri sta subendo le conseguenze del cambiamento climatico. Cinque anni di eventi avversi hanno messo a dura prova la tenuta economica delle aziende, rischiando di compromettere un patrimonio produttivo e di competenze fondamentale per il nostro territorio”, dichiara l’assessore Francesco Agus. “Come condiviso nell’ultima riunione della Commissione apistica, stiamo lavorando su due direttrici: sostenere la ripartenza economica delle imprese e sviluppare, attraverso il coinvolgimento strategico delle agenzie regionali Laore e Agris e delle Università, strumenti che consentano al comparto di adattarsi alle nuove condizioni climatiche. Non vogliamo perdere neanche un’azienda a causa della crisi di questi anni”, conclude l’assessore.

– Foto Regione Sardegna –

(ITALPRESS).