TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno eliminato quattro terroristi di Hamas, tra cui uno che si era infiltrato in Israele durante l’attacco del 7 ottobre 2023 e aveva partecipato alla “cerimonia di consegna” di tre ostaggi. Lo riferiscono oggi le Idf. In un attacco condotto nel fine settimana nel centro della Striscia di Gaza, le Idf hanno eliminato Yousef Aidi, vicecomandante di una squadra delle unità Nukhba, infiltratasi nell’avamposto di Sakhf il 7 ottobre, Mustafa Hassan Oweini, cecchino dell’ala militare di Hamas, e Mahmoud Abu Huweishal, operativo anticarro dell’ala militare di Hamas. In un’altra operazione, avvenuta sempre lo scorso fine settimana nella parte centrale della Striscia di Gaza, le Idf hanno eliminato Diab al-Rahman Radi, comandante di squadra nell’ala militare di Hamas, coinvolto nel trasferimento di fondi per l’organizzazione.

“Nel corso del conflitto – e in particolare negli ultimi tempi – questi terroristi hanno promosso piani terroristici contro le forze delle Idf e i civili israeliani. Hanno inoltre lavorato per ripristinare le capacità delle organizzazioni terroristiche all’interno della Striscia di Gaza, in sistematica violazione del cessate il fuoco. I terroristi sono stati eliminati tramite un attacco aereo, al fine di neutralizzare la minaccia che rappresentavano”, conclude l’esercito.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).