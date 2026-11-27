TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Oggi esistono tutte le condizioni per sviluppare una specifica dimensione artica del ‘Partenariato Strategico Speciale’ tra Italia e Giappone, strutturando un dialogo bilaterale dedicato al Grande Nord. I nostri Paesi, pur non essendo Stati artici, sono Nazioni marittime che condividono interessi strategici, dalla sicurezza marittima e delle rotte commerciali alla stabilità delle catene di approvvigionamento, dalla libertà di navigazione alla difesa di un ordine internazionale fondato sul rispetto del diritto”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, con delega per l’ambiente specialistico Artico, Subartico e Antartide, intervenendo oggi a Tokyo come keynote speaker , alla conferenza internazionale “Italy and Japan in the Arctic – Strategic Cooperation in a Region Central to Today’s and Tomorrow’s Challenges”.

Nell’anno del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, il Sottosegretario ha ricordato il vertice del 16 gennaio scorso, nel corso del quale il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi hanno elevato le relazioni bilaterali al rango di ‘Partenariato Strategico Speciale’.

“La comune visione di un Indo-Pacifico libero e aperto e la stretta interconnessione tra sicurezza euro-atlantica e indo-pacifica si inseriscono – ha sottolineato Rauti – in un più ampio triangolo geopolitico e strategico che collega Artico, Mediterraneo allargato e Indo-Pacifico. Il Mediterraneo globale può essere lo ‘spazio cerniera’ tra Atlantico, Indo-Pacifico ed Artico ; una regione sempre più esposta alla competizione economica ed alle minacce ibride e cyber, un quadrante strategico per gli equilibri globali. Italia e Giappone, entrambi Paesi osservatori del Consiglio Artico dal 2013, condividono l’obiettivo di preservare il Grande Nord come area di pace, stabilità e cooperazione e di tutelarne l’ecosistema fragile e minacciato”.

Rauti ha quindi delineato le prospettive di sviluppo della cooperazione bilaterale, partendo dalle collaborazioni già avviate nei settori della Difesa – di cui il programma GCAP rappresenta un esempio d’eccellenza – dello spazio, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.

“L’Artico può diventare un nuovo terreno di incontro tra le nostre competenze e le nostre capacità – ha concluso il Sottosegretario – dalla ricerca e dalla diplomazia scientifica alla dimensione marittima e subacquea, dalle tecnologie satellitari alla cooperazione tra le Forze Armate attraverso scambi formativi e attività addestrative. Ulteriori prospettive di collaborazione possono riguardare anche lo sviluppo di nuovi collegamenti digitali tra Europa e Giappone attraverso l’Artico”.

– Foto ufficio stampa Sottosegretario di Stato alla Difesa –

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