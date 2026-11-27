BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ulteriori tagli al bilancio pluriennale dell’Ue rispetto a quelli già previsti dalla proposta presentata da António Costa. È la posizione ribadita dal cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine del vertice straordinario di Bruxelles, conclusosi senza un’intesa dopo oltre dodici ore di discussioni.

Una nuova proposta potrebbe essere presentata la prossima settimana nel tentativo di avvicinare le posizioni dei Ventisette in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 dicembre. La trattativa di queste ore si è rivelata particolarmente difficile.

Il tentativo del presidente del Consiglio Ue Costa, di organizzare i negoziati in gruppi ristretti di Paesi, ha incontrato l’opposizione dei sette Stati frugali, che hanno contestato il formato. Il gruppo, guidato dalla Germania e comprendente anche Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia e Belgio, chiede una riduzione della spesa e un bilancio più contenuto.

Di segno opposto la posizione della Francia. Il presidente Emmanuel Macron ha escluso che Parigi possa accettare ulteriori tagli. La riduzione delle risorse, ha avvertito, rappresenterebbe un “errore strategico” per l’Europa, chiamata a rafforzare i propri investimenti e la propria competitività. Macron ha inoltre posto una scadenza politica al negoziato: “Dopo il 31 dicembre non sarò più nelle condizioni politiche e democratiche di riaprire la discussione sul bilancio e di concluderla”, ha dichiarato, facendo riferimento all’avvicinarsi delle elezioni presidenziali francesi del 2027.

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