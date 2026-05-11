Cina: iniziato a Deqing il World Brand Moganshan Summit 2026 (1)

DEQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 10 maggio 2026, mostra la sede del World Brand Moganshan Summit 2026 a Deqing, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Il vertice è iniziato ieri, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di alta qualità dei marchi cinesi e favorire l’apprendimento reciproco e gli scambi tra i marchi globali. Incentrato sul tema “I marchi portano un futuro migliore per il mondo”, il vertice funge da piattaforma per il dialogo sui marchi, riunendo dipartimenti governativi, imprese cinesi e straniere, istituti di istruzione superiore e associazioni di settore per prendere parte a discussioni approfondite sullo sviluppo dei marchi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).