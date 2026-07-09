Cina: Guiyang, cresce la nuova professione degli addetti alla raccolta dati (3)

GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto alla raccolta dati acquisisce input dal mondo reale per dispositivi di intelligenza artificiale incarnata in un’abitazione nel distretto di Yunyan, nella città di Guiyang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 6 luglio 2026. Con il rapido sviluppo dell’IA incarnata, è emersa una nuova professione, quella degli addestratori di IA incarnata, che comprende ruoli come gli addetti alla raccolta dati. Nel Guizhou, la prima zona pilota nazionale cinese dedicata ai big data, questi addetti stanno producendo la “materia prima” essenziale per l’economia digitale, facendo da ponte tra il mondo fisico e quello digitale. Negli ultimi anni la domanda di professionisti della raccolta dati è cresciuta, rendendo questo settore un percorso professionale emergente nel mercato del lavoro digitale.

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