Libia, Haftar riceve a Bengasi il consigliere Usa Boulos

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il comandante generale delle forze armate libiche, maresciallo Khalifa Haftar, ha ricevuto a Bengasi il consigliere del presidente americano per gli affari arabi e africani, Massad Boulos, accompagnato dall’incaricato d’affari dell’ambasciata statunitense a Tripoli, Jeremy Berndt, e dalla delegazione accompagnatoria.

Haftar ha elogiato lo sviluppo delle relazioni bilaterali con gli Stati Uniti e il ruolo del presidente Donald Trump nel rafforzare il partenariato strategico, ringraziando Boulos per i suoi sforzi verso l’unificazione delle istituzioni libiche e la preparazione di elezioni.

Boulos ha espresso apprezzamento per il sostegno di Haftar all’iniziativa americana e ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a sostenere gli sforzi per l’unificazione delle istituzioni libiche, sottolineando l’importanza di un dialogo con piena titolarità libica per progredire nel processo politico e nella stabilità del paese.

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