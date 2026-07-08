BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sono diversi i feriti a seguito di una sparatoria in una scuola superiore dell’Alta Baviera, il Welfen Gymnasium situato nella località di Schongau. Secondo quanto riferisce lo Spiegel, sarebbe stato arrestato il presunto responsabile. Il settimanale tedesco ricorda che la polizia aveva precedentemente annunciato il dispiegamento di numerosi agenti presso il Welfen-Gymnasium, esortando la popolazione ad evitare la zona circostante.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).