La Regione programma oltre 18 milioni in ricerca e innovazione, Meloni “Investiamo per creare opportunità”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Più ricercatori, più innovazione, più opportunità per chi sceglie di fare ricerca in Sardegna. È questa la direzione del programma triennale approvato ieri dalla Giunta regionale della Sardegna, che su proposta dell’assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Giuseppe Meloni destina oltre 18 milioni di euro al sistema della ricerca scientifica e dell’innovazione, così distribuiti: 5,225 milioni di euro nel 2026 che si aggiungano ai 4,775 milioni già previsti, 7,022 milioni nel 2027 e 6,029 milioni nel 2028.

“Confermiamo la nostra scelta di destinare una parte importante della programmazione regionale alla ricerca per accrescere la capacità della Sardegna di competere e innovare, portando, con questa delibera, a dieci milioni di euro le risorse stanziate per la ricerca nel 2026. È una scelta che riguarda il futuro economico e sociale dell’Isola e la qualità delle opportunità che stiamo offrendo alle nuove generazioni”, dichiara Meloni.

“Con questo programma abbiamo voluto dare continuità al lavoro delle Università, sostenere i ricercatori, supportare gli enti scientifici e i progetti che possono accrescere il ruolo della Sardegna nello scenario nazionale e internazionale. Penso alle grandi infrastrutture di ricerca, alla ricerca clinica, all’innovazione applicata all’agricoltura, alla cooperazione europea che sono tasselli di una strategia che mette la conoscenza al centro delle politiche di sviluppo. La Sardegna possiede competenze scientifiche di altissimo livello. Noi stiamo lavorando per creare le condizioni affinché possano crescere, collaborare e produrre valore qui, senza essere costrette a cercare altrove le opportunità che meritano. Da sempre questo è uno dei punti fermi del nostro programma: investire sulle persone, sulle idee e facendo in modo che le persone possano costruire nell’isola il proprio futuro” conclude l’assessore.

Il programma triennale 2026-2028 della Legge regionale n. 7 del 2007 sulla promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica consolida il sostegno al sistema regionale della ricerca in coerenza con il confronto avvenuto tra l’assessore Meloni e la Consulta sulla ricerca, prevista dalla stessa legge.

Tra gli interventi principali figura il sostegno ai ricercatori con il cofinanziamento del piano nazionale di reclutamento dei ricercatori nelle Università di Cagliari e Sassari, con le borse di dottorato e agli Starting Grant, con il finanziamento di progetti di ricerca di base e ricerca clinica e con il potenziamento dei programmi di mobilità e internazionalizzazione gestiti da Sardegna Ricerche, con sostegno al reclutamento di ricercatori e tecnologi per il Sardinia Radio Telescope, con il cofinanziamento delle attività collegate alla candidatura di Sos Enattos quale sede dell’Einstein Telescope e con il sostegno alle iniziative della Notte Europea dei Ricercatori.

La programmazione sostiene inoltre progetti di ricerca applicata nei settori agricolo e sanitario come la partecipazione della Sardegna ai principali network europei dedicati alla ricerca sulle malattie rare e l’istituzione di un Centro di Ricerca di Eccellenza in Nefrologia.

– Foto di repertorio ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).