Tunisia, Saied denuncia tentativi di destabilizzazione: “Il popolo li respingerà”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha denunciato l’esistenza di tentativi organizzati per alimentare tensioni sociali e colpire i cittadini, affermando che il popolo tunisino saprà respingere ogni piano di destabilizzazione. Lo riferisce la Presidenza della Repubblica tunisina sulla sua pagina ufficiale.

Secondo quanto riportato, Saied ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso dell’incontro, svoltosi mercoledì pomeriggio al Palazzo di Cartagine, con la primo ministro Sara Zaafrani Zenzri, incaricata di presiedere il prossimo Consiglio dei ministri dedicato all’esame di diversi progetti di legge e di decreto.

Nel corso del colloquio, il capo dello Stato ha affermato che “si susseguono in modo organizzato episodi volti a colpire i cittadini per alimentare le tensioni”, aggiungendo che “il popolo tunisino, che ha tracciato il proprio cammino con il sangue e la sofferenza, saprà sventare questi piani palesi, sia all’interno sia all’estero, così come ha già fatto in passato grazie alla sua profonda consapevolezza”.

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