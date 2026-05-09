PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una visitatrice prova un gioco interattivo in VR alla 28esima edizione della China Beijing International High-tech Expo a Pechino, capitale della Cina, l’8 maggio 2026. L’esposizione ha preso il via ieri e durerà fino al 10 maggio, attirando oltre 800 espositori cinesi e stranieri.

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