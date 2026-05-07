SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore prova una bicicletta alla Fiera internazionale cinese della bicicletta 2026 a Shanghai, nella Cina orientale, il 6 maggio 2026. La fiera, della durata di quattro giorni, si è aperta martedì presso il Nuovo centro espositivo internazionale di Shanghai.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]