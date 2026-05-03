Cina: i turisti scelgono natura e svago per le vacanze della Festa del Lavoro (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Turisti ammirano il paesaggio a bordo di zattere sul fiume Yulong, nella località di Baisha della città di Guilin, nella Regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, il 2 maggio 2026. In tutto il Paese, le persone stanno trascorrendo all’aperto le vacanze di cinque giorni per la Festa del Lavoro, iniziate il primo maggio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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