Cina: i turisti scelgono natura e svago per le vacanze della Festa del Lavoro (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Turisti stranieri percorrono in bicicletta le mura cittadine di Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 2 maggio 2026. In tutto il Paese, le persone stanno trascorrendo all’aperto le vacanze di cinque giorni per la Festa del Lavoro, iniziate il primo maggio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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