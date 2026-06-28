ROMA (ITALPRESS) – Sarebbero undici persone le vittime dell’incidente aereo avvenuto intorno alle 11:00, a Tomblaine, un sobborgo di Nancy. Lo riporta il quotidiano “L’Est Républicain”. L’aereo trasportava un gruppo di persone dirette a un’esperienza di paracadutismo. La polizia ha chiuso la strada e i vigili del fuoco hanno inviato rapidamente sul posto ingenti risorse. L’aereo si sarebbe schiantato vicino ad alcune case, in una zona erbosa a lato di una strada.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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