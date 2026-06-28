Francia, aereo da turismo precipita vicino Nancy: almeno 11 morti

IPA16422502 - An ambulance arrives at the entrance of the emergency (Urgences) service of the Nantes CHU hospital, on September 02, 2019 in Nantes, western France. Emergency services workers are in strike to denounce the lack of human resources and hospital beds to face the increasing number of admissions, and claim for better salaries. //SALOM-GOMIS_ur003/1909021912/Credit:SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA/1909021914

ROMA (ITALPRESS) – Sarebbero undici persone le vittime dell’incidente aereo avvenuto intorno alle 11:00, a Tomblaine, un sobborgo di Nancy. Lo riporta il quotidiano “L’Est Républicain”. L’aereo trasportava un gruppo di persone dirette a un’esperienza di paracadutismo. La polizia ha chiuso la strada e i vigili del fuoco hanno inviato rapidamente sul posto ingenti risorse. L’aereo si sarebbe schiantato vicino ad alcune case, in una zona erbosa a lato di una strada.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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