ROMA (ITALPRESS) – Nella notte tra sabato e domenica, su ordine del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “l’esercito statunitense ha condotto ulteriori attacchi contro obiettivi iraniani “in risposta diretta alla continua aggressione iraniana”, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti, come riporta la Cnn. “Aerei militari statunitensi hanno preso di mira infrastrutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazione, siti di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa mine”, ha dichiarato il Centcom in un comunicato. Gli ulteriori attacchi giungono dopo un attacco iraniano di giovedì contro una nave mercantile vicino allo Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno quindi lanciato attacchi contro l’Iran intorno allo Stretto di Hormuz venerdì.

L’Iran condanna i “brutali” attacchi USA come violazione del cessate il fuoco. Il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato “con fermezza” i recenti attacchi statunitensi sulla costa meridionale del Paese, definendoli “attacchi brutali” che violano il cessate il fuoco stabilito nel loro memorandum d’intesa. Ne dà notizia il network al Jazeera. Il Ministero ha affermato che tali attacchi dimostrano come gli Stati Uniti “non attribuiscano il minimo valore ai propri impegni”, aggiungendo che “infrangere le promesse è nella natura di questo regime”. Ha inoltre sottolineato la determinazione dell’Iran a difendere la propria “sovranità nazionale e integrità territoriale” contro quella che ha definito “aggressione militare statunitense”.

Il Bahrein ha dichiarato che l’Iran lo ha preso di mira con “diversi missili balistici e droni”, un attacco che il Ministero degli Esteri ha definito una “pericolosa escalation”. Lo riporta la Cnn. L’attacco dimostra che l’Iran ha “una politica deliberata e uno schema sistematico di aggressioni ripetute contro la sovranità del Bahrein e la sicurezza dei suoi cittadini e residenti”, ha affermato il ministero in una dichiarazione di domenica. Il Bahrein ha affermato che gli attacchi iraniani costituiscono una minaccia per tutti gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo, che comprende anche Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, facendo riferimento a un accordo di difesa congiunta tra di loro. Nel frattempo, il Comando generale delle forze di difesa del Bahrein ha dichiarato che le sue difese aeree hanno “intercettato e distrutto con successo numerosi attacchi aerei iraniani”.

– Foto Ipa Agency –

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