Libia, Abd al-Shafi Al-Juwaifi nominato ufficialmente vicecapo dell’Intelligence

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Presidenziale libico ha nominato ufficialmente il ministro del Governo Locale del Governo di Unità Nazionale, Abd al-Shafi Al-Juwaifi, come vicecapo del servizio di intelligence generale, dopo la recente designazione di Abd al-Majid Milqata a capo dell’agenzia.

Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, la decisione è stata presa nonostante le tensioni interne all’organo, con il membro Moussa Al-Koni che ha contestato la nomina di Milqata sostenendo che non fosse stata raggiunta un’intesa. Al-Juwaifi, che in precedenza aveva ricoperto l’incarico di ministro dello Sport, è stato nominato ministro del Governo Locale nel marzo 2026.

La sua nomina alla vicepresidenza dell’Intelligence riflette la crescente attenzione del Consiglio Presidenziale verso la riorganizzazione delle agenzie di sicurezza, in un momento in cui la Libia cerca di superare le divisioni politiche.

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