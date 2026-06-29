Cina: Hubei tra paesaggi acquatici e tutela ambientale (1)

WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata con un cellulare il primo maggio 2026, mostra una veduta dell’area panoramica del lago Donghu a Wuhan, nella provincia dello Hubei, nella Cina centrale. Lo Hubei, soprannominato “provincia dei mille laghi”, ha compiuto notevoli sforzi nella gestione integrata dei propri fiumi e laghi, con l’obiettivo di migliorare l’ecologia e l’ambiente delle acque.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).