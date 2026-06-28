ROMA (ITALPRESS) – Un bambino di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a distanza di tre giorni dal sisma che ha devastato il Venezuela. Lo ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez in un post su X: “Pochi minuti fa è stato salvato vivo un bambino di 11 anni a Caraballeda. In queste ore ogni vita è speranza per il Venezuela”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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