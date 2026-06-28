Venezuela, ragazzo di 11 anni ritrovato vivo tre giorni dopo il sisma

IPA86112407 - June 25, 2026, Caracas, Miranda, Venezuela: Caracas, Venezuela, was hit by two powerful earthquakes. June, 25, 2026 (Credit Image: © Jimmy Villalta/ZUMA Press Wire)

ROMA (ITALPRESS) – Un bambino di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a distanza di tre giorni dal sisma che ha devastato il Venezuela. Lo ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez in un post su X: “Pochi minuti fa è stato salvato vivo un bambino di 11 anni a Caraballeda. In queste ore ogni vita è speranza per il Venezuela”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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