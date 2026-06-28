Precipita un elicottero di Aramco in Arabia Saudita, 14 morti

ROMA (ITALPRESS) – Un elicottero della Saudi Aramco si è schiantato a Ras Tanura. Lo riferisce “Al Arabiya” citando un funzionario del ministero dell’Energia saudita secondo cui sarebbero morte “le 14 persone a bordo, tutte di nazionalità saudita”. Lo stesso funzionario ha poi aggiunto che è in corso un’indagine per determinare le cause dell’incidente.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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