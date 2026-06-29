ROMA (ITALPRESS) – Il ministro di Stato algerino e ministro dell’Energia, delle Miniere e delle Energie rinnovabili, Mohamed Arkab, ha incontrato ad Algeri il presidente della società iraniana Industrial Pioneers Farayand (IPF), Faramarz Ekhteraei, per esaminare le prospettive di cooperazione con il gruppo Sonatrach nei settori del petrolio e del gas.

Secondo quanto reso noto dal ministero algerino dell’Energia, delle Miniere e delle Energie rinnovabili, i colloqui hanno riguardato opportunità di partenariato nei comparti della raffinazione, della petrolchimica, dell’ingegneria industriale, del trattamento delle acque industriali e dello sviluppo di impianti energetici.

Le due parti hanno inoltre discusso del trasferimento di tecnologie, del rafforzamento del contenuto locale e della formazione delle competenze nazionali. Da parte sua, la società iraniana ha espresso interesse ad ampliare la propria presenza nel mercato algerino e a sviluppare partnership di lungo periodo con Sonatrach e con le imprese nazionali.

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