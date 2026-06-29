Cina: razzo riutilizzabile Zhuque-3 completa test di accensione statica

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il razzo riutilizzabile cinese Zhuque-3 Y-2 oggi ha completato con successo un test di accensione statica presso la zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nel nord-ovest della Cina, secondo l’azienda aerospaziale commerciale cinese LandSpace.

LandSpace, sviluppatrice del razzo, ha dichiarato che il test ha verificato il corretto funzionamento sia dei sistemi del razzo sia di quelli del sito di lancio.

La società ha aggiunto che il proprio team di collaudo procederà ora, come previsto, con i preparativi per il lancio, in vista della prossima missione di prova in volo del razzo.

Lo Zhuque-3 è un vettore di lancio riutilizzabile, sviluppato in Cina e alimentato a ossigeno liquido e metano.

(ITALPRESS).