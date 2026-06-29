La Mezzaluna Rossa Egiziana invia il convoglio umanitario n°223 verso Gaza, carico da 3.458 tonnellate

ROMA (ITALPRESS) – La Mezzaluna Rossa Egiziana ha inviato il convoglio umanitario “Zad Al Ezza” n.223 verso la Striscia di Gaza con un carico di 3.458 tonnellate di aiuti destinati alla popolazione palestinese. Secondo un comunicato della Mezzaluna Rossa Egiziana, il convoglio trasporta generi alimentari, farina, forniture mediche, materiali di soccorso, carburante per ospedali e strutture essenziali, oltre a tende e indumenti per gli sfollati. L’organizzazione ha ricordato di essere presente al confine con Gaza fin dall’inizio della crisi e di aver facilitato l’ingresso di oltre un milione di tonnellate di aiuti umanitari grazie all’impegno di oltre 65.000 volontari.

– Foto Ipa Agency –

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